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Коронавирус: в Китае частично понижен уровень чрезвычайной ситуации

В Китае за прошлые сутки 409 человек заразились новым коронавирусом Covid-19. Зафиксированы 150 случаев смерти от пневмонии, вызванной вирусом.

Всего с декабря 2019 года количество заразившихся достигло 77 150 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2 592 тыс. случаев.

В то же время более 24,7 тыс. человек смогли победить вирус. 195 человек заразились повторно.

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В связи с сокращением числа инфицированных в шести административных единицах Китая понижен уровень чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Италии от коронавируса умер третий человек, число инфицированных увеличилось до 152.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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