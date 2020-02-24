Что происходит в Италии из-за коронавируса

После резкого роста числа зараженных новым коронавирусом в Италии зафиксированы уже четыре летальных исхода. Украинских заробитчан, которые находятся в районах, где больше всего инфицированных, просят оставаться работать дома.
Сколько заразившихся и жертв коронавируса в Италии
За минувшие выходные, 22−23 февраля, число заразившихся коронавирусом Covid-19 выросло с 16 до 152 человек.
В субботу власти подтвердили 79 новых случаев инфицирования, а в воскресенье еще 73.
Среди четверых погибших по состоянию на 24 февраля людей – трое пенсионеров 77, 78 и 84 лет и страдавшая онкологическим заболеванием женщина (возраст не известен).
В каких провинциях
Большинство подтвержденных случаев коронавируса наблюдается в двух северных провинциях – более 110 случаев в Ломбардии (граничит со Швейцарией) и свыше 20 эпизодов в Венето (граничит с Австрией).
Как происходит борьба с коронавирусом
Медикам в Италии до сих пор не удалось установить исходных носителей вируса.
– Мы до сих пор не можем определить нулевого пациента, поэтому возможные новые случаи трудно предугадать, – заявили итальянские власти.
В связи с распространением Covid-19 ввели ряд чрезвычайных мер.
- Жителям 11 муниципалитетов страны в провинциях Ломбардия и Венето запретили покидать населенные пункты, в которых они проживают. На эти территории запрещен въезд других граждан. За соблюдением режима изоляции следят правоохранители, которые штрафуют нарушителей.
- Как минимум неделю школы и университеты будут закрыты не только в Ломбардии и Венето, но и в провинциях Эмилия-Романья, Пьемонт, Лигурия и регионе Трентино-Альто-Адидже.
- В Венеции отменены практически все мероприятия традиционного Венецианского карнавала.
- В Милане для посещений закрыли Миланский собор, свою работу также приостановила знаменитая опера Ла Скала.
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Украинцы в эпицентре
В Ломбардии живет много украинских заробитчан. Люди рассказывают, что начали получать от своих работодателей SMS с предложением поработать дома.
Улицы, парковки и метро в городах, где много инфицированных, опустели, рассказали наши граждане.
Люди начали скупать продукты, чтобы лишний раз не выходить на улицы. Возле супермаркетов и аптек образовываются длинные очереди. Среди товаров, которые быстро заканчиваются – маски и дезинфицирующие средства.
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Масок нет, полки магазинов пустые: что происходит в Италии из-за коронавируса / 5 фотографий
Правда, такая ситуация только в тех городах и населенных пунктах, где много зараженных. В туристических городах вроде Рима или Флоренции жизнь продолжает кипеть.
Как сообщалось, из-за распространения коронавируса в Италии не состоятся три футбольных матча итальянской Серии А.
Фото: Getty Images, Обозреватель
Источники: The Guardian, CNN, ОбозревательТеги: Италия, Коронавірус COVID-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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