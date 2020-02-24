Что происходит в Италии из-за коронавируса

После резкого роста числа зараженных новым коронавирусом в Италии зафиксированы уже четыре летальных исхода. Украинских заробитчан, которые находятся в районах, где больше всего инфицированных, просят оставаться работать дома.

Сколько заразившихся и жертв коронавируса в Италии

За минувшие выходные, 22−23 февраля, число заразившихся коронавирусом Covid-19 выросло с 16 до 152 человек.

В субботу власти подтвердили 79 новых случаев инфицирования, а в воскресенье еще 73.

Среди четверых погибших по состоянию на 24 февраля людей – трое пенсионеров 77, 78 и 84 лет и страдавшая онкологическим заболеванием женщина (возраст не известен).

В каких провинциях

Большинство подтвержденных случаев коронавируса наблюдается в двух северных провинциях – более 110 случаев в Ломбардии (граничит со Швейцарией) и свыше 20 эпизодов в Венето (граничит с Австрией).

Как происходит борьба с коронавирусом

Медикам в Италии до сих пор не удалось установить исходных носителей вируса.

– Мы до сих пор не можем определить нулевого пациента, поэтому возможные новые случаи трудно предугадать, – заявили итальянские власти.

В связи с распространением Covid-19 ввели ряд чрезвычайных мер.

Жителям 11 муниципалитетов страны в провинциях Ломбардия и Венето запретили покидать населенные пункты, в которых они проживают. На эти территории запрещен въезд других граждан. За соблюдением режима изоляции следят правоохранители, которые штрафуют нарушителей.

Как минимум неделю школы и университеты будут закрыты не только в Ломбардии и Венето, но и в провинциях Эмилия-Романья, Пьемонт, Лигурия и регионе Трентино-Альто-Адидже.

В Венеции отменены практически все мероприятия традиционного Венецианского карнавала.

В Милане для посещений закрыли Миланский собор, свою работу также приостановила знаменитая опера Ла Скала.

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Украинцы в эпицентре

В Ломбардии живет много украинских заробитчан. Люди рассказывают, что начали получать от своих работодателей SMS с предложением поработать дома.

Улицы, парковки и метро в городах, где много инфицированных, опустели, рассказали наши граждане.

Люди начали скупать продукты, чтобы лишний раз не выходить на улицы. Возле супермаркетов и аптек образовываются длинные очереди. Среди товаров, которые быстро заканчиваются – маски и дезинфицирующие средства.