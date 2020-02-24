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Факты / Мир

В Китае уже разработали вакцину против коронавируса – посол Китая в РФ

В КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса.

Об этом сообщил в понедельник посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

– В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки, – сказал он на брифинге в посольстве КНР в Москве.

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Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

– Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения.

Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%, – отметил он.

Ранее заместитель министра науки и техники Китая сообщила, что тестирование вакцины против коронавируса в Китае начнут не раньше апреля.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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