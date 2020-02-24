У трех пассажиров Diamond Princess обнаружили коронавирус по возвращении домой

У трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые вернулись домой в Израиль и Японию, обнаружили признаки заражения коронавирусом.
Так, Япония подтвердила случай заражения коронавирусом у женщины, которая сошла с лайнера после карантина.
В Израиле сообщили о втором зарегистрированном случае заражения коронавирусом: инфицированный – бывший пассажир Diamond Princess, который вернулся на родину на прошлой неделе.
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Первый случай зафиксировали еще 21 февраля: результат теста, проведенный в Израиле, оказался положительным у женщины, которая также вернулась домой с круизного лайнера.
Недавно Факты ICTV сообщали, какова ситуация с украинцами на лайнере Diamond Princess.
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