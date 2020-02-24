В Иране от коронавируса умерли 50 человек – депутат

В Иране в городе Кум от нового типа коронавируса скончались как минимум 50 человек.

Об этом заявил депутат иранского парламента Ахмад Амирабади Фарахани, который был избран от этого города.

Во время закрытого заседания парламента он раскритиковал работу Министерства здравоохранения, которое сообщило о 12 случаях смерти в результате заболевания коронавирусом Covid-19.

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Представитель Минздрава Ирана Ирадж Хариричи заявил, что информация депутата является не правдивой. Он заверил, что от нового типа коронавируса в стране умерли 12 человек.

На данный момент в Иране зафиксирован 61 случай заражения инфекцией, еще 900 человек проходят проверку в связи с подозрением на заболевание.

Хариричи добавил, что у депутатов нет доступа к данным о распространении коронавируса, потому они могут путать информацию со смертями от похожих болезней.

Напомним, МИД Украины призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран, поскольку в стране наблюдается распространение коронавируса Covid-19, а также зафиксированы первые смерти от заболевания.