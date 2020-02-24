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Факты / Мир

ВОЗ не обнаружила значительных мутаций коронавируса Covid-19

По результатам исследования международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая посетила китайскую провинцию Хубэй, не было обнаружено значительных мутаций нового типа коронавируса.

Об этом сообщил глава комиссии по реагированию на коронавирус Covid-19 Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.

– Полногеномное секвенирование изолированных 104 штаммов нового типа коронавируса с достоверностью 99,9%, показало, что на данный момент значимой мутации вируса не произошло, – сказал Ваньнянь во время пресс-конференции.

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Команда ВОЗ, которая состояла из 25 китайских и иностранных экспертов, прибыла в Китай 16 февраля.

С того времени она побывала Ухане, где наблюдается самое большое распространение нового типа коронавируса. Также эксперты ездили в Пекин, провинции Сычуань и Гуандун.

Напомним, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в КНР разработали вакцину, которая продемонстрировала эффективность против коронавируса.

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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