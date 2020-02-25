На Канарских островах в одном из отелей у туриста из Италии обнаружили коронавирус.

В испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова) сотни туристов, которые находятся в отеле H10 Costa Adeje Palace проверяют на наличие коронавируса.

Туристов попросили оставаться в своих номерах после того, как у туриста из Италии выявили коронавирус.

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Под наблюдением врачей находится и женщина, которая была вместе с ним.

По состоянию на 25 февраля общее количество зараженных коронавирусом составляет более 80 тыс. человек. От заболевания умерли 2 тыс. 699 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что во Франции и Вьетнаме вылечили всех больных на коронавирус.