На Канарских островах в одном из отелей у туриста из Италии обнаружили коронавирус.
В испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова) сотни туристов, которые находятся в отеле H10 Costa Adeje Palace проверяют на наличие коронавируса.
Туристов попросили оставаться в своих номерах после того, как у туриста из Италии выявили коронавирус.
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Под наблюдением врачей находится и женщина, которая была вместе с ним.
По состоянию на 25 февраля общее количество зараженных коронавирусом составляет более 80 тыс. человек. От заболевания умерли 2 тыс. 699 человек.
Ранее Факты ICTV писали, что во Франции и Вьетнаме вылечили всех больных на коронавирус.
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