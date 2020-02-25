Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось за день на $139 млрд из-за падения биржевых индексов на фоне распространения коронавируса.

Это самое заметное падения уровня благосостояния с тех пор, как агентство начало составлять рейтинг в октябре 2016 года.

основатель Amazon Джефф Безос и глава группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно потеряли по $4,8 млрд.

Чиайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология

Состояние владельца Zara Амансио Ортеги уменьшилось на $4 млрд., создателя Facebook Марка Цукерберга — на $3,48 млрд, сооснователя Google Ларри Пейджа — на $2,7 млрд.

Напомним, по состоянию на 25 февраля 2020 коронавирус в Китае идет на спад: из медицинских учреждений в КНР выписали 27668 человек, которые успешно вылечились от коронавируса.