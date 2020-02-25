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Факты / Мир

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак – СМИ

На 92-м году ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак. Политик скончался в Каире.

Мубарак был президентом Египта в 1981-2011 годах.

В конце января в стране начались массовые манифестации против 30-летнего режима власти Мубарака, затем он объявил об отставке.

После этого всю семью Мубарака взяли под домашний арест, а 13 апреля его взяли под стражу.

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Хосни Мубарака приговорили к тюремному заключению по обвинениям в коррупции и подавлении протестов в 2011 году.

Кассационный суд Египта снял с него все обвинения относительно подавления протестов, однако, Высший апелляционный суд Египта оставил в силе приговор по делу о коррупции.

Ранее Факты ICTV писали, что в возрасте 86 лет умер бывший президент Франции Жак Ширак.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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