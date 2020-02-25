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Факты / Мир / Россия

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда в Украине

Впервые с 2012 года Россия назначила постоянного торгпреда в Украине.

Торговым представителем России в Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Читайте: Россия упрощает получение гражданства для украинцев и белорусов

Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию.

С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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