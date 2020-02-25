Во Франции и Вьетнаме вылечили всех больных на коронавирус

Во Франции и Вьетнаме выздоровели все пациенты, которые были инфицированы коронавирусом.

Об этом рассказали в официальных представительствах государств.

Глава Минздрава Франции Оливье Веран сообщил, что на территории страны вылечили все случаи коронавируса.

– В нашей стране больше нет вируса. Последнего пациента, который был госпитализирован в Лионе, уже вылечили. Сейчас он дома, – добавил министр во время своей конференции.

Ранее в ООН было заявлено о 12 случаев заражения коронавируса во Франции.

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Заместитель премьер-министра Вьетнама Ву Дык Дам заявил, что все 16 инфицированных коронавирусом пациентов тоже полностью выздоровели.

Дык Дам добавил, что Вьетнам выиграл в первой битве против коронавируса.

– Со всей скромностью и уважением сообщаю, что проблему распространения короновируса Вьетнам взял под свой контроль. Все наши инфицированные граждане здоровы, – сообщил вице-премьер страны.

Первые случаи заражения во Вьетнаме подтвердили еще в начале февраля.

К слову, от коронавируса в мире выздоровели уже более 27 тыс. пациентов.

Источники: Bfmtv, VN-Express