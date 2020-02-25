В мире от коронавируса выздоровели более 27 тыс. пациентов

По состоянию на 25 февраля 2020 коронавирус в Китае идет на спад: из медицинских учреждений в КНР выписали 27668 человек, которые успешно вылечились от коронавируса.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире инфицировано 80 147 человек.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса умерли 2699 пациентов.

В Южной Корее заразились 893 человека, в Италии – 229, Японии – 160, США – 53, Иране – 61, Австралии – 22.

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Ситуация с распространением вируса стабилизируется в Китае. В других странах наоборот заражений становится больше.

Напомним, в Италии от коронавируса умерли семь человек – шесть случаев в Ломбардии и один в Венето.

Седьмой жертвой стал 62-летний мужчина, находящийся на диализе и страдавший от тяжелых патологий.

Справедливо отметить, что жертвами вируса в Италии стали пожилые люди, которые наряду с инфицированием имели сложные диагнозы.

Источник: карта