PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Замглавы Минздрава Ирана заразился коронавирусом

У заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи выявили заражение коронавирусом Covid-19.

Видеообращение замминистра опубликовал журналист Абас Аслани.

– Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо, и, надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать о ситуации со здравоохранением в стране, – заявил Ираджа Хариричи.

По его словам, он уверен, что коронавирус удастся победить.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология

Хариричи несколько дней проводил брифинги, которые были посвящены эпидемиологической ситуации в Иране.

К слову, число зараженных коронавирусом в Иране достигло 95, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.

Ранее Факты ICTV писали, что на Канарских островах в одном из отелей у туриста из Италии обнаружили коронавирус.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка