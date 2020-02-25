Замглавы Минздрава Ирана заразился коронавирусом

У заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи выявили заражение коронавирусом Covid-19.

Видеообращение замминистра опубликовал журналист Абас Аслани.

– Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо, и, надеюсь, что вскоре продолжу вас информировать о ситуации со здравоохранением в стране, – заявил Ираджа Хариричи.

По его словам, он уверен, что коронавирус удастся победить.

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Хариричи несколько дней проводил брифинги, которые были посвящены эпидемиологической ситуации в Иране.

К слову, число зараженных коронавирусом в Иране достигло 95, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who has been briefing officials & journalists in the past couple of days has been confirmed to be infected with #CoronaVirus. He said in a video message that “we will defeat Corona”.#COVID19 pic.twitter.com/sgtMiDMbcC — Abas Aslani (@AbasAslani) February 25, 2020

Ранее Факты ICTV писали, что на Канарских островах в одном из отелей у туриста из Италии обнаружили коронавирус.