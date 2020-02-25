PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Жертвами коронавируса в Италии стали семь человек

В Италии от коронавируса умерли уже семь человек – шесть случаев в Ломбардии и один в Венето.

Седьмой жертвой стал 62-летний мужчина, находящийся на диализе и страдавший от тяжелых патологий.

В целом в Италии зарегистрировано 230 случаев заражения.

Общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 2 699 человек, зараженных уже 80 147, а выздоровели 27 657 человек.

Источник: ANSA

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка