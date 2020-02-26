Из-за коронавируса и протестов: жителям Гонконга раздадут по $1200

Власти Гонконга подарят постоянным взрослым жителям региона $1 200 наличными, чтобы облегчить их финансовое положение.

В бюджет заложена финансовая помощь для 7 млн человек от 18 лет.

Экономика территории пострадала от месяцев сильных политических беспорядков, а в последнее время еще и от влияния коронавируса.

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В городе зарегистрировано 81 подтвержденный случай заболевания и два случая смерти.

– В этом году экономика Гонконга сталкивается с огромными проблемами, – заявил финансовый секретарь Пол Чан.

После тщательного рассмотрения ситуации, Чан решил выделить 10 тыс. гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте от 18 лет.

– Это сделано с целью поощрения и стимулирования местного потребления, с одной стороны, и облегчения финансового бремени людей, с другой, – сказал Чан.

Напомним, первую смерть от коронавируса в Гонконге зафиксировали 4 февраля.