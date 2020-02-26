Эффективного лечения коронавируса пока нет – ВОЗ

Эффективного лечения коронавируса Covid-19 пока нет. Об этом сообщил директор европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.

Во время пресс-конференции в Риме он заявил, что не нужно паниковать из-за вспышки Covid-19 и обратил внимание на то, что четыре из пяти пациентов имеют легкие симптомы болезни и выздоравливают.

Кроме того, Ганс Клюге отметил, что сотрудничество по борьбе с болезнью будет расширено, чтобы все регионы Италии были одинаково подготовлены к вспышке заболеваемости на севере страны.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология

Напомним, сейчас вспышка коронавируса наблюдается в Италии. За последние сутки в стране зафиксировали 93 человека, заразившихся коронавирусом, три умерли.

Всего в Италии инфицированы уже 322 человека.

Ранее стало известно, что в Китае уже разработали вакцину против коронавируса, но начать клинические испытания смогут только через два месяца.

Источник: RTE