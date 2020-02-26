Вспышка коронавируса в мире: в Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение

В Сан-Франциско (США) власти объявили в городе чрезвычайное положение на фоне международной вспышки коронавируса Covid-19.

Стоит отметить, что в городе не было ни одного подтвержденного случая заражения коронавируса.

Однако мэр Сан-Франциско Лондон Брид считает, что глобальная картина быстро меняется и необходимо усилить готовность.

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– Мы видим, что вирус распространяется в новых уголках мира ежедневно, и мы предпринимаем необходимые меры для защиты жителей Сан-Франциско, – отметила Брид.

Чрезвычайное положение позволяет подготовить резервы ресурсов для быстрого реагирования на возможные случаи заражения коронавируса.

Ранее Факты ICTV писали, что американская биотехнологическая компания Moderna создала вакцину против нового типа коронавируса Covid-19 под названием mRNA-1273 и начала ее подготовку к испытаниям на людях.