Вспышка коронавируса: в Европе усиливают меры по сдерживанию инфекции

Власти Европейских стран собираются усилить меры по сдерживанию нового типа коронавируса Covid-19 в связи с распространением инфекции на континенте.

Европарламент и Еврокомиссия уже распространили рекомендации касательно двухнедельного карантина для сотрудников, которые ездят в районы Италии, где наблюдается вспышка коронавируса.

Во Франции призвали всех граждан, которые недавно вернулись из Италии, не посещать общественные места и не отправлять детей в школы. Подобные рекомендации дали и в Великобритании.

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Такие страны как Австрия, Венгрия, Люксембург и Испания предостерегли своих граждан от поездок в Италию.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что в стране подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса у мужчины, который прибыл из Ирана.

Также первое заболевание коронавирусом подтвердили у 61-летнего жителя Бразилии, который вернулся из Италии. Заболевание зафиксировали на всех континентах планеты, кроме Антарктиды.

Напомним, в Италии наблюдается самая большая вспышка нового типа коронавируса в Европе. На данный момент инфекцией в стране заразились 322 человека.

Многие больные во всем мире выздоравливают, однако в ВОЗ заявили, что пока нет эффективного лечения коронавируса Covid-19.