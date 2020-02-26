Троим россиянам из Diamond Princess подтвердили коронавирус

У трех россиян, эвакуированных в Казань 22 февраля с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердили коронавирус.

– У трех подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением, – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, эти трое россиян и другие эвакуированные из Diamond Princess в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо, высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ ни у кого из них нет.

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Все восемь эвакуированных будут находиться две недели на карантине в специализированном медучреждении в Казани.

Напомним, 20 января круизный лайнер Diamond Princess отправился в двунедельный круиз, который должен был завершиться 4 февраля, однако у одного из пассажиров обнаружили подозрение на коронавирус.

Во время проверки пассажиров количество инфицированных возросло. На борту судна находится 25 граждан Украины.