В рекордные сроки: в США готовят к испытаниям вакцину против коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna создала вакцину против нового типа коронавируса Covid-19 под названием mRNA-1273 и начала ее подготовку к испытаниям на людях.

Первую партию ампул с препаратом уже направили в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний.

Вакцину удалось создать в рекордные сроки – всего за 42 дня с момента определения генома инфекции. К работе над препаратом привлекли около 100 сотрудников

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По словам директора Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фоси, для испытания вакцины пригласят 20-25 здоровых добровольцев.

Первые результаты должны появиться в июле-августе. Если они будут успешными, то вакцину выпустят через несколько месяцев после испытаний.

Напомним, заместитель министра науки и техники Китая Сюй Наньпин заявил, что тестирование китайской вакцины против коронавируса начнется не раньше апреля 2020 года.

Источник: Moderna, The Wall Street Journal