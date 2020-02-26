В России в детском саду отметили Масленицу песнями о водке

В одном из детских садов в российском городе Перьм отметили Масленицу под песню о водке и вине.

В сети появилось видео, как воспитатели детского сада вместе с родителями танцуют под песню со словами: Масляна Масленица, весело резвились. Водка, пиво и вино – вот мы и отравились.

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На празднике дети стоят в недоумении, а удовольствие от происходящего получают только взрослые.

Ранее Факты ICTV писали, что во Львовской области на горнолыжном курорте в Славском 14 человек отравились из-за питания.

Источник: ТТ Новости