В России в детском саду отметили Масленицу песнями о водке

В одном из детских садов в российском городе Перьм отметили Масленицу под песню о водке и вине.
В сети появилось видео, как воспитатели детского сада вместе с родителями танцуют под песню со словами: Масляна Масленица, весело резвились. Водка, пиво и вино – вот мы и отравились.
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На празднике дети стоят в недоумении, а удовольствие от происходящего получают только взрослые.
Ранее Факты ICTV писали, что во Львовской области на горнолыжном курорте в Славском 14 человек отравились из-за питания.
Источник: ТТ Новости
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