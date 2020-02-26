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Факты / Мир

В Италии за сутки коронавирусом заразились почти 100 человек

Количество зараженных коронавирусом Covid-19 во всем мире за сутки выросло на 848 человек – до 80 994. От осложнений умерли 2 760 человек, из больниц выписали 30 тыс. человек.

Такие данные опубликованы на карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Больше всего новых инфицированных зафиксировали в Китае – 507 случаев. При этом 70 человек умерли от коронавируса, а 2 659 человек выздоровели.

Южная Корея за сутки насчитала 144 случая заражения. Двое корейцев умерли, четверо вылечились.

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Италия – третья страна в мире по количеству зараженных – отчитывается о 93 людях, заразившихся коронавирусом за последние 24 часа. Три человека умерли. Всего в Италии уже 322 человека инфицированы.

Как сообщалось, из-за коронавируса в Италии на карантин полностью закрыли 10 городов.

Фото: Getty Images

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