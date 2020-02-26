В Сенате США предложили выделить $8,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер выступил с предложением выделить $ 8,5 млрд на борьбу с коронавирусом Covid-19 вместо $2,5 млрд, которые предложили в Белом доме.

Накануне выступления Шумера Демократическая партия раскритиковала предложение Белого дома.

– Это предложение обеспечит необходимые ресурсы для глобальной борьбы с коронавирусом. Американцы должны знать, что их правительство готово овладеть ситуацией, до того как коронавирус распространится на наши общины, – сказал сенатор.

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Предложение Шумера предусматривает выделение средств на:

работу центров контроля и профилактики заболеваний – $1,5 млрд;

разработку вакцины против коронавируса в Национальном институте здравоохранения – $1 млрд;

резервный фонд для чрезвычайных ситуаций при Агентстве США по международному развитию – $1 млрд;

Фонд чрезвычайных ситуаций общественного здоровья и социальных служб – $3 млрд;

возмещение местной власти расходов на борьбу с коронавирусом – $2 млрд.

Напомним, в Италии зафиксировали уже 322 случая заболевания новым типом коронавируса. Страна стала крупнейшим очагом заболевания в Европе.

Поэтому европейские страны решили усилить меры безопасности в отношении коронавируса, чтобы не допустить его распространения.