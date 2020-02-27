Коронавирус может перерасти в пандемию – ВОЗ

Эпидемия коронавируса Covid-19 вызывает серьезные опасения и может перерасти в пандемию.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в настоящее время нельзя назвать коронавирус пандемией, но призвал готовиться к худшему сценарию.
– Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии, – сказал Гебрейесус.
Согласно последним данным, в Китае зафиксировали более 78 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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За пределами Китая Covid-19 заболели более 2 тыс. человек в 28 странах, из которых умерли 23 человека.
К слову, из-за коронавируса украинцев призвали воздержаться от поездок за рубеж.
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