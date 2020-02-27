Коронавирус на Diamond Princess: что усилило смертельную вспышку

Главный советник правительства Японии считает, что карантин на Diamond Princess был некорректным.

Он признал, что из-за принятых на круизном корабле карантинных мер, могло произойти распространение коронавируса среди членов экипажа и пассажиров.

После того, как на борту Diamond Princess обнаружили вспышку коронавируса, японцы на две недели поместили круизный лайнер на карантин. В этот период более 700 человек заразились Covid-19, четверо из которых умерли.

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По словам экспертов, японское правительство приняло трудное решение, когда разрешило членам экипажа продолжать работу на круизном лайнере несмотря на риск заражения, ради обеспечения непрерывной работы круизного судна.

По их мнению, зараженные сотрудники могли передать инфекцию своим коллегам и пассажирам, что и усугубило смертельную вспышку.

К слову, у трех россиян, эвакуированных в Казань 22 февраля с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердили коронавирус.