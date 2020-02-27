Возможный преемник Меркель призвал Германию и ЕС пойти навстречу России

Бывший председатель фракции Христианско-демократического союза в бундестаге Фридрих Мерц призвал Германию и ЕС пойти навстречу России.

Сейчас он выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ХДС.

– Россия очень сильно усложняет нам жизнь, но без России не удастся достичь долгосрочной стабильности в Европе.

Германия и Европа должны идти навстречу России и использовать все способы для того, чтобы в 21-м веке точек соприкосновения стало больше, – заявил Мерц.