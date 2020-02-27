Не стоит надеяться, что коронавирус обойдет какую-то страну – глава ВОЗ

Ни одна страна мира не должен думать о том, что новый тип коронавируса Covid-19 может ее обойти.

По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейеса, все страны должны быть готовы к первому случаю заболевания.

– Ни одна страна не должна предполагать, что у нее не зафиксируют случаев (Заболевания коронавирусом – Ред.). Это может быть фатальной ошибкой. Этому вирусу нет дела до границ. Он не различает расы или этнические принадлежности, а также не учитывает ВВП страны или уровень ее развития, – сказал глава ВОЗ.

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Он добавил, что сейчас необходимо обратить внимание на то, что происходит вне Китая, где долгое время наблюдается снижение случаев заболевания.

Зато только за сутки случаи инфицирования коронавируса зафиксировали в Грузии, Греции, Бразилии, Македонии, Румынии, Пакистане и Норвегии.

Напомним, количество случаев заболевания коронавирусом в мире достигло отметки в 82,5 тыс. человек.

Тедрос Адханом Гебрейес не исключил ситуации, когда вспышка коронавируса перерастет в пандемию. Он считает, что мир должен готовиться к худшему сценарию.