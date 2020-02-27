Польша зарегистрировала первый случай коронавируса

В Польше стало известно о первом случае коронавируса.

Инфицированной оказалась 25-летняя женщина, которая провела месяц отпуска в Таиланде. Симптомы появились еще во время отдыха, но она принимала антибиотики.

На днях, вернувшись в Польшу, женщине пришлось обратиться в больницу.

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Результаты тестов подтвердили заражение коронавируса.

Сейчас пациентка чувствует себя нормально, но врачи продолжают диагностику. Санитарные службы разыскивают лиц, с которыми женщина контактировала.

Недавно Факты ICTV публиковали обновленную карту и хронологию распространения коронавируса Covid-2019 по миру.

Источник: Express Ilustrowany