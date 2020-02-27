Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему предлагали использовать дублера из соображений безопасности в начале 2000-х.
Однако российский лидер тогда отказался от двойников.
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В частности, ему предлагали пользоваться дублером на мероприятиях в местах, где президенту было находиться небезопасно.
К слову, наличие двойников Путину давно приписывают. Причиной служат неимоверно быстрые передвижение по стране и за ее пределами, не естественные изменения внешности.
Интервьюер: Вы настоящий?
Путин: Да.
Интервьюер: А двойник есть?
Путин: Нет.
Интервьюер: И не было?
Путин: Нет.
Интервьюер: А тема возникала вообще когда-нибудь такая?
Путин: Возникала.
Интервьюер: И?
Путин: Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом.
Интервьюер: То есть начало нулевых?
Путин: Да.
Ранее Факты ICTV писали, что появилось интервью президента РФ Владимира Путина, в котором он рассказал об отношениях с Украиной.