Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему предлагали использовать дублера из соображений безопасности в начале 2000-х.

Однако российский лидер тогда отказался от двойников.

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В частности, ему предлагали пользоваться дублером на мероприятиях в местах, где президенту было находиться небезопасно.

К слову, наличие двойников Путину давно приписывают. Причиной служат неимоверно быстрые передвижение по стране и за ее пределами, не естественные изменения внешности.

Интервьюер: Вы настоящий?

Путин: Да.

Интервьюер: А двойник есть?

Путин: Нет.

Интервьюер: И не было?

Путин: Нет.

Интервьюер: А тема возникала вообще когда-нибудь такая?

Путин: Возникала.

Интервьюер: И?

Путин: Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом.

Интервьюер: То есть начало нулевых?

Путин: Да.

Ранее Факты ICTV писали, что появилось интервью президента РФ Владимира Путина, в котором он рассказал об отношениях с Украиной.