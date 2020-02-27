Саудовская Аравия останавливает паломничество в Мекку и Медину из-за коронавируса

В Саудовской Аравии приняли решение о запрете паломничества в города Мекка и Медина.
Страна не имеет ни одного зарегистрированного случая распространения коронавируса, поэтому запрет паломничества касается, в первую очередь, иностранных туристов.
В Мекке находится главное святилище ислама – Кааба. Во время молитвы все мусульмане мира обращаются лицом в направлении этого храма.
Медина известна тем, что там находится мечеть пророка Мухаммеда.
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– Мы поддерживаем и принимаем все необходимые меры по ограничению распространения коронавируса и призываем своих граждан быть осторожными перед поездками в другие страны. Мы просим Бога избавить человечество от этой болезни, – говорится в заявлении министерства.
#Statement | Proactive Preventive Measures to Prevent the Arrival of the New Coronavirus (#COVID19) to the Kingdom pic.twitter.com/fuBAWq19Du
— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) February 26, 2020
Эпицентром распространения коронавируса среди стран Ближнего Востока остается Иран.
Напоминаем, по сообщению депутата иранского парламента, коронавирус в Иране унес жизни 50 человек.
Источник: Aljazeera