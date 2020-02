Саудовская Аравия останавливает паломничество в Мекку и Медину из-за коронавируса

В Саудовской Аравии приняли решение о запрете паломничества в города Мекка и Медина.

Страна не имеет ни одного зарегистрированного случая распространения коронавируса, поэтому запрет паломничества касается, в первую очередь, иностранных туристов.

В Мекке находится главное святилище ислама – Кааба. Во время молитвы все мусульмане мира обращаются лицом в направлении этого храма.

Медина известна тем, что там находится мечеть пророка Мухаммеда.

#Statement | Proactive Preventive Measures to Prevent the Arrival of the New Coronavirus (#COVID19) to the Kingdom pic.twitter.com/fuBAWq19Du

— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) February 26, 2020