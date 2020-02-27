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Факты / Мир

Саудовская Аравия останавливает паломничество в Мекку и Медину из-за коронавируса

В Саудовской Аравии приняли решение о запрете паломничества в города Мекка и Медина.

Страна не имеет ни одного зарегистрированного случая распространения коронавируса, поэтому запрет паломничества касается, в первую очередь, иностранных туристов.

В Мекке находится главное святилище ислама – Кааба. Во время молитвы все мусульмане мира обращаются лицом в направлении этого храма.

Медина известна тем, что там находится мечеть пророка Мухаммеда.

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– Мы поддерживаем и принимаем все необходимые меры по ограничению распространения коронавируса и призываем своих граждан быть осторожными перед поездками в другие страны. Мы просим Бога избавить человечество от этой болезни, – говорится в заявлении министерства.

Эпицентром распространения коронавируса среди стран Ближнего Востока остается Иран.

Напоминаем, по сообщению депутата иранского парламента, коронавирус в Иране унес жизни 50 человек.

Источник: Aljazeera

Фото: Dreamstime

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