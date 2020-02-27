PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Трамп назвал борьбу с коронавирусом приоритетом номер один

Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте борьбы с коронавирусом приоритетом номер один является здоровье и безопасность американцев.

Трамп добавил, что США потратят любые необходимые средства на борьбу с коронавирусом.

– Мы готовы адаптироваться и готовы делать все, что нужно по мере распространения болезни – если она будет распространяться, – сказал американский лидер.

Он отметил, что его правительство, в качестве одной из мер, может прекратить транспортное сообщение с Италией и Южной Кореей, однако сейчас для этого неподходящее время.

– Мы взяли на раннем этапе несколько очень хороших решений – решений, которые были высмеяны в самом начале. Мы закрыли наши границы для рейсов, прибывающих из определенных районов … пораженных коронавируса. И мы сделали это заранее, – подчеркнул президент США.

Читайте: Эффективного лечения коронавируса пока нет – ВОЗ

По словам Трампа, приоритетом номер один сейчас является здоровье и безопасность американцев. Президент заверил, что риск заражения коронавирусом для американцев остается очень низким.

Также Трамп заявил, что вице-президент Майк Пенс будет назначен ответственным за борьбу с коронавируса на национальном уровне.

Ранее в Сенате США предложили выделить $8,5 млрд на борьбу с коронавирусом.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка