Трамп назвал борьбу с коронавирусом приоритетом номер один

Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте борьбы с коронавирусом приоритетом номер один является здоровье и безопасность американцев.

Трамп добавил, что США потратят любые необходимые средства на борьбу с коронавирусом.

– Мы готовы адаптироваться и готовы делать все, что нужно по мере распространения болезни – если она будет распространяться, – сказал американский лидер.

Он отметил, что его правительство, в качестве одной из мер, может прекратить транспортное сообщение с Италией и Южной Кореей, однако сейчас для этого неподходящее время.

– Мы взяли на раннем этапе несколько очень хороших решений – решений, которые были высмеяны в самом начале. Мы закрыли наши границы для рейсов, прибывающих из определенных районов … пораженных коронавируса. И мы сделали это заранее, – подчеркнул президент США.

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По словам Трампа, приоритетом номер один сейчас является здоровье и безопасность американцев. Президент заверил, что риск заражения коронавирусом для американцев остается очень низким.

Также Трамп заявил, что вице-президент Майк Пенс будет назначен ответственным за борьбу с коронавируса на национальном уровне.

Ранее в Сенате США предложили выделить $8,5 млрд на борьбу с коронавирусом.