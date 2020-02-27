Туристы отменяют бронирование в Риме из-за вспышки коронавируса

В итальянском Риме наблюдается массовая отмена бронирований в отелях из-за вспышки нового типа коронавируса Covid-19 в стране.

По информации местного издания Il Messaggero, туристы отменили около 90% бронирований в марте.

Кроме того, спад количества бронирований наблюдается на все месяцы до июня.

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Прогнозы экспертов для туристической отрасли Италии также неутешительны. Они считают, что ее убытки составят примерно €50 млн за период семи-восьми месяцев.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призывает туристов не бояться приезжать в страну, ведь вспышка заболевания локализована только в небольшой части государства.

Напомним, новым типом коронавируса в Италии заболели же 528 человек, инфекция привела к 14 летальным случаям.

Также 27 февраля стало известно, что в Италии коронавирусом заболела гражданка Украины.

Источник: Il Messaggero