В Японии женщина второй раз заболела коронавирусом

В Японии зафиксировали первый случай, когда человек дважды инфицировался коронавирусом.

Им стала 40-летняя японка, работающая экскурсоводом на туристических автобусах.

Впервые женщине подтвердили коронавирус еще 29 января. Именно тогда она работала на туристическом автобусе в Ухане, где зафиксировали первую вспышку инфекции.

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– Через неделю ее выписали из больницы, потому что тесты показывали отрицательный результат на коронавирус. Некоторое время женщину беспокоил незначительный кашель, а потом все симптомы исчезли. Но уже 21 февраля она снова обратилась к врачу с сильной болью в горле и легких. 26 февраля врачи во второй раз подтвердили коронавирус, – говорится в сообщении чиновников японского города Осаки.

Сейчас коронавирус в Японии обнаружили минимум у 186 человек (не учитывая более 700 инфицированных на лайнере Diamond Princess).

Ученые Китая убеждены, что случаи, когда коронавирус после лечения проявляли снова, зафиксировано у 14% пациентов. Исследование влияния коронавируса на человеческий организм продолжается.

В обеих странах пообещали продолжать держать связь с бывшими пациентами после их выписки.

Ранее Факты ICTV писали, что украинка в Италии заразилась коронавирусом. В МИД Украины подтвердили эту информацию.