В Италии украинка заразилась коронавирусом Covid-19

В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19 среди украинцев.

Об этом сообщил мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли.

– есколько дней назад девушка прибыла в деревню Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому девушка в сопровождение своих родителей вчера вечером отправилась в больницу, – говорится в сообщении.

Читайте: У какой возрастной группы наименьший риск заболеть коронавирусом

Сейчас пациентка находится в изолированной палате под наблюдением врачей.

Многие больные во всем мире выздоравливают, однако в ВОЗ заявили, что пока нет эффективного лечения коронавируса Covid-19.

Источник: Cremonaoggi, Fanpage