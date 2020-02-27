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Факты / Мир

В Италии украинка заразилась коронавирусом Covid-19

В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19 среди украинцев.

Об этом сообщил мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли.

– есколько дней назад девушка прибыла в деревню Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому девушка в сопровождение своих родителей вчера вечером отправилась в больницу, – говорится в сообщении.

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Сейчас пациентка находится в изолированной палате под наблюдением врачей.

Многие больные во всем мире выздоравливают, однако в ВОЗ заявили, что пока нет эффективного лечения коронавируса Covid-19.

Источник: CremonaoggiFanpage

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