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Факты / Мир

В Японии из-за коронавируса закроют школы

В Японии во избежание распространения коронавируса премьер-министр Японии Синдзо Абэ требует закрыть все школы.

Премьер-министр обратился к руководству учебных заведений с просьбой отпустить детей на каникулы раньше.

Всего в Японии зафиксировали более 800 случаев заражения коронавирусом.

Читайте: Коронавирус могут переносить домашние животные – ВОЗ

По всему миру зарегистрировали более 80 тыс. случаев заражения Covid-19. Всего от коронавируса умерли более 2 тыс. человек.

К слову, в Японии зафиксировали первый случай, когда человек дважды инфицировался коронавирусом.

Источник: NHK

Фото: Dreamstime

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