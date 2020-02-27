Вакцины против коронавируса нет, создать ее быстро не получится – институт Роберта Коха

По словам вице-президента института Ларса Шаада, международные ограничения на въезд не действуют.

– Италия была первой европейской страной, которая отменила все рейсы в Китай и провела проверки всех аэропортов. Однако вирус все равно проник в страну. Случаи заражения были ожидаемыми.

Профессор заверил, что до сих пор не сразу можно распознать инфекцию коронавируса.

– Вакцины против этого вируса нет, разработать и, главное, протестировать ее так быстро невозможно.

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Он перечислил рекомендации, которые помогут сдержать распространение вируса.

изоляция инфицированных;

изучение контактов и очередности заражения;

транспортировка и содержание пациентов под постоянным наблюдением.

При условии соблюдения этих мер вспышку коронавируса можно будет удержать в рамках локального заражения.

Ларс Шаад добавил, что важнейшим заданием остается исключить контакты между больными и здоровыми. Блокировка целых городов или регионов, как в Китае и Италии, пользы не принесла.

В институте также напомнили, что необходимо чаще мыть руки, а маска на лицо нужна только в случае, если человек болен.

Ранее Факты ICTV сообщали, что домашние животные могут быть носителями коронавируса.

Источник: Inforadio