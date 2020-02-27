ЕС рассматривает введение новых киберсанкций против России и Китая

Евросоюз на этой неделе планирует обсудить санкции против организаций из России и Китая, а также несколько человек в ответ на кибератаки.

Пятеро дипломатов, знакомых с этим вопросом, заявили, что переговоры с предложенных мероприятий начнутся уже на этой неделе, отказавшись назвать целевые объекты и соответствующие инциденты.

Этот шаг станет первым применением так называемого режима киберсанкций ЕС – набора инструментов, включая запрет на поездки и замораживание активов, предназначенных для предотвращения кибератак.

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Эти меры могут помочь ослабить некоторые опасения США по мягкости ЕС в отношении Китая после того, как блок оказывал давление со стороны Вашингтона, чтобы запретить Huawei Technologies использовать телекоммуникационные сети следующего поколения, несмотря на предупреждение о шпионаже.

Ранее еврокомиссар заявил, что ЕС не будет снимать санкции с РФ без прогресса в выполнении Минска.