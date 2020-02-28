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Факты / Мир

Очень высокий: ВОЗ повысила риск распространения коронавируса на глобальном уровне

Риск распространения коронавируса Covid-19 в мире является очень высоким, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

– Мы повысили нашу оценку риска распространения Covid-19 на все страны до очень высокого на глобальном уровне. Следующий шаг – объявление глобальной пандемии, – сказал он.

В тоже время, по его словам, несмотря на эпидемии в некоторых странах, происхождение большинства случаев можно проследить и сдержать распространение.

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Он отметил, что разрабатываются более 20 вакцин от коронавируса, и первые результаты будут через несколько недель.

Гебрейесус уточнил, что за пределами Китая количество зараженных коронавирусом достигло 4 351 в 49 странах, его жертвами стали 67 человек.

 

Напомним, всего в мире зафиксировано более 80 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В Китае умерли уже 2 788 человек.

Источник: WHO

Фото: Dreamstime

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