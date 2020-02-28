Порносайт против коронавируса: жителям зараженных районов открыли VIP-доступ

Сайт xHamster предложил жителям регионов, где распространяется коронавирус Covid-19, бесплатный премиум-доступ к порнографическому контенту до конца марта.

– Если вы находитесь в зоне риска коронавируса, пожалуйста, оставайтесь дома, – говорится в сообщении на сайте.

Бесплатное порно смогут смотреть жители Ломбардии, Венето, Тегерана, Канарских островов, Тэгу в Южной Корее и Уханя в Китае.

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Сайт для взрослых объясняет, что самый простой способ избежать распространения вируса – избежать прямого контакта с другими людьми.

– И тут порно может помочь, – заявили создатели сайта.

К слову, ранее бесплатную “клубничку” предлагали пассажирам лайнера Diamond Princess, который стоит на изоляции из-за коронавируса.