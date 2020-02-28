PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Порносайт против коронавируса: жителям зараженных районов открыли VIP-доступ

Сайт xHamster предложил жителям регионов, где распространяется коронавирус Covid-19, бесплатный премиум-доступ к порнографическому контенту до конца марта.

– Если вы находитесь в зоне риска коронавируса, пожалуйста, оставайтесь дома, – говорится в сообщении на сайте.

Бесплатное порно смогут смотреть жители Ломбардии, Венето, Тегерана, Канарских островов, Тэгу в Южной Корее и Уханя в Китае.

Читайте: По принципу TikTok: YouPorn показал новое приложение для просмотра порно

Сайт для взрослых объясняет, что самый простой способ избежать распространения вируса – избежать прямого контакта с другими людьми.

– И тут порно может помочь, – заявили создатели сайта.

К слову, ранее бесплатную “клубничку” предлагали пассажирам лайнера Diamond Princess, который стоит на изоляции из-за коронавируса.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка