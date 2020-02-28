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Факты / Мир

Коронавирус обрушил фондовые рынки – компании потеряли $5 трлн

28 февраля отмечается значительное падение стоимости акций многих компаний, что связывают с распространением нового типа коронавируса в мире.

Общее сумма потерь от падения составляет $5 трлн.

– Паника из-за распространения коронавируса привела к потерям на мировых фондовых рынках, на которых наблюдается самая плохая неделя со времен мирового финансового кризиса 2008 года, – сообщили в NBC News.

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Падение основных фондовых рынков Европы – на уровне 2-3%. Кроме того, мировой индекс MSCI зафиксировал падение примерно на 1% после открытия европейских бирж.

В течение недели показатели упали примерно на 10%, что является худшим показателем с октября 2008 года.

Ожидается, что для поддержки мировой экономики и избежания глобальной рецессии ключевые центральные банки снизят процентную ставку.

Напомним, всего в мире зафиксировано более 80 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса.

Его жертвами в Китае стали уже 2 788 человек, а за пределами страны зафиксировано 57 летальных случаев заболевания.

Источник: NBC News

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