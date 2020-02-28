В Грузии зараженного коронавирусом иранца случайно выпустили из больницы

В Грузии отпустили с карантина иранца, которого держали в больнице с подозрением на коронавирус.

Вероятно, его ошибочно выпустили из больницы, а затем вернули назад во время его благодарственной речи в адрес грузинской медицины.

– Спасибо моему врачу Нине. Она хорошая женщина, доброжелательная, прекрасный врач. Спасибо большое системе безопасности Грузии и полицейским с самолета, – иностранец прочитал по бумажке заранее подготовленную речь.

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Закончить ему не дали, немедленно вернув его в больницу. У стационара иранца ждали грузинские журналисты, которые пытались подойти ближе к иностранцу.

Врачи, которые возвращали иностранца в стационар, заявили, что он не здоров.

Напомним, сейчас в Грузии зафиксирован лишь один случай заражения коронавирусом.