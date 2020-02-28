PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Грузии зараженного коронавирусом иранца случайно выпустили из больницы

В Грузии отпустили с карантина иранца, которого держали в больнице с подозрением на коронавирус.

Вероятно, его ошибочно выпустили из больницы, а затем вернули назад во время его благодарственной речи в адрес грузинской медицины.

– Спасибо моему врачу Нине. Она хорошая женщина, доброжелательная, прекрасный врач. Спасибо большое системе безопасности Грузии и полицейским с самолета, – иностранец прочитал по бумажке заранее подготовленную речь.

Читайте: В Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса

Закончить ему не дали, немедленно вернув его в больницу. У стационара иранца ждали грузинские журналисты, которые пытались подойти ближе к иностранцу.

Врачи, которые возвращали иностранца в стационар, заявили, что он не здоров.

Напомним, сейчас в Грузии зафиксирован лишь один случай заражения коронавирусом.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка