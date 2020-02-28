PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса – ВОЗ

Более 20 вакцин от коронавируса находятся сейчас в процессе разработки. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, также он отметил, что в организации оценивают риск распространения нового коронавируса, как очень высокий.

– Наши эпидемиологи отслеживают изменения постоянно, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне, — подчеркнул глава ВОЗ.

По его словам, в дополнение к этому еще несколько терапевтических средств в настоящее время уже проходят клинические испытания.

Читайте: Коронавирус обрушил фондовые рынки – компании потеряли $5 трлн

– Первые результаты этих исследований следует ожидать через несколько недель, – отметил глава ВОЗ.

Напомним, всего в мире зафиксировано более 80 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса.

Его жертвами в Китае стали уже 2 788 человек, а за пределами страны зафиксировано 57 летальных случаев заболевания.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка