Великобритания сообщила о 20 зараженных коронавирусом

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании сообщило о первом случае передачи коронавируса от человека к человеку в стране.

– Вирус был передан в Великобритании, но первоначальный источник вируса пока неясен. У нас нет полного понимания цепочки передачи в этом случае, но нет ни одной непосредственно идентифицированной связи с зарубежными путешествиями, – заявил главный медицинский врач Крис Уитт.

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В то же время он заявил, что в Англии уже подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом.

– Еще один пациент в Англии дал положительный результат на Covid-19. Вирус был передан в Великобритании. Пока не ясно, был ли это контакт прямой или косвенный от лица, которое недавно вернулся из-за границы. Это расследуется, и началось отслеживание контактов, – добавил врач.