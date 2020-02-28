Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 28 февраля инфицировано 83 389 человек.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса умерли 2 858 пациентов. Из больниц выписали 36 563 человека.

Южная Корея насчитала 2 022 случая заражения. 13 корейцев умерли, 22 вылечились.

Италия – третья страна в мире по количеству зараженных – отчитывается о 655 зараженных. 13 человек умерли, 45 вылечились.

Первый случай заболевания подтвердили в Беларуси и Нигерии.

Читайте: Украина вряд ли избежит коронавируса, но хорошо к нему готова – Данилов

В Украине сейчас не зафиксировали ни одного случая инфицирования коронавирусом. Но для безопасности 45 украинцев и 27 иностранцев эвакуировали из китайского города Ухань. Сейчас они находятся на двухнедельной обсервации в санатории в Новых Санжарах. МОЗ Украины уверяет, что все эвакуированы здоровые.

В связи с ростом числа зараженных в Италии, украинские пограничники перешли на усиленный режим наблюдения за гражданами, которые прибывают из страны.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину с любой страны мира.

Со своей стороны глава ВОЗ заявил, что не стоит надеяться, что коронавирус обойдет какую-то страну.