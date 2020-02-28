Женевский автосалон отменили из-за вспышки коронавируса

На Федеральном собрании в Швейцарии приняли решение о запрете на публичные и частные демонстрации численностью более 1 тыс. человек, который продлится до 15 марта.

В связи с введением этого запрета организаторы Женевского автосалона приняли решение об отмене мероприятия.

Открытие Женевского автосалона должно было состояться 3 марта.

Организаторы мероприятия приложили максимум усилий, чтобы провести его, однако уже не в состоянии обойти запрет властей. Они также не собираются переносить Женевский автосалон на другую дату, из-за чего можно уверенно сказать, что в 2020 году его не будет.

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Всем людям, которые купили билеты на выставку, вернут деньги, а вот участники автосалона не получат компенсацию. Производители должны разобрать свои стенды до 7 марта.

Мероприятие проводили ежегодно с 1947 года. Это – его первая отмена за более чем 70 лет.

Напомним, Женевский автосалон стал не первым мероприятием, на которое повлияла вспышка нового типа коронавируса.

Так, компания Facebook отменила ежегодную конференцию разработчиков F8 из-за распространения заболевания.

Источник: The Verge