В Иране подожгли больницу, куда якобы должны были привезти больных коронавирусом

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы, куда должны были доставить больных коронавирусом.

Жители узнали, что в больнице находятся 10 человек, больных коронавирусом из соседнего города Кум, которое считают эпицентром коронавируса в Иране.

ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020

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Однако подтверждения того, что именно в эту больницу привезли больных коронавирусом, нет.

Ранее в румынском городе Бекет состоялись протест против размещения на карантин приезжих из Италии румын.

Источник: Al Arabia