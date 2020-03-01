Коронавирус в Беларуси: подтвержден второй случай заболевания

В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии один из тестов выявил коронавирус 2019-nCoV у белоруски, проживающей в Витебской области.

– Тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране, – говорится в сообщении.

Женщина и двое ее коллег прибыли в Беларусь из северной Италии. Это стало причиной того, что их вызвали в учреждение здравоохранения, чтобы взять анализы и сделать тесты.

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Их госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Состояние здоровья удовлетворительное, признаков заболевания нет.

– Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные, – добавили в ведомстве.

Напомним, 27 февраля в Беларуси подтвердили первый случай заражения на коронавирусом. Заражение зафиксировали у студента, который недавно вернулся из Ирана. Больной находится в удовлетворительном состоянии.

Источник: Минздрав Беларуси