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Факты / Мир

Вспышка коронавируса: главврач США призвал не покупать маски

На фоне распространения нового типа коронавируса Covid-19 главный врач США Джером Адамс призвал людей отказаться от покупки защитных масок.

По его словам, они не помогут защититься от заражения коронавирусом.

– Серьезно, люди, перестаньте покупать маски. Они не эффективны в предотвращении заражения коронавирусом. Зато их нехватка может серьезным образом помешать работе врачей, которые не смогут нормально работать и ухаживать за пациентами без них, – сообщил Адамс.

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Он добавил, что нехватка масок подвергает серьезной опасности население и врачей.

Главврач США также рассказал, что лучшая профилактика от заболевания коронавирусом – мытье рук и пребывание дома.

Адамс рекомендует сделать и прививку от гриппа, чтобы медики были сосредоточены на лечении пациентов с Covid-19.

Напомним, во многих странах мира продолжают вводить новые ограничения в попытках не допустить распространение коронавируса Covid-19.

В столице Грузии Тбилиси решили объявить двухнедельные каникулы, чтобы не подвергать учеников опасности.

Источник: U.S. Surgeon General

Фото: Dreamstime

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