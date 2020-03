Вспышка коронавируса: главврач США призвал не покупать маски

На фоне распространения нового типа коронавируса Covid-19 главный врач США Джером Адамс призвал людей отказаться от покупки защитных масок.

По его словам, они не помогут защититься от заражения коронавирусом.

Он добавил, что нехватка масок подвергает серьезной опасности население и врачей.

Seriously people- STOP BUYING MASKS!

They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9

— U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020