PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Вспышка коронавируса: ВОЗ повысила уровень глобального риска

Всемирная организация здравоохранения изменила показатель глобального риска распространения нового типа коронавируса Covid-19 до очень высокого.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он добавил, что сейчас в мире наблюдается высокий риск распространения инфекции.

– Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия Covid-19 до очень высокого на глобальном уровне, – сообщил Гебреисус.

Читайте: Эвакуированных в Новые Санжары еще раз проверят на коронавирус

Риски распространения нового типа коронавируса в Китае оставили на очень высоком уровне.

Глава ВОЗ добавил, что страх и дезинформация сейчас являются самыми большими проблемами в борьбе с заболеванием.

Напомним, на данный момент известно о 85,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом в мире. Количество пациентов за пределами Китая – 6 009 человек.

Всего за сутки было подтверждено 1 318 новых случаев заражения.

Источник: Тедрос Аданом Гебреисус

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка