Вспышка коронавируса: ВОЗ повысила уровень глобального риска

Всемирная организация здравоохранения изменила показатель глобального риска распространения нового типа коронавируса Covid-19 до очень высокого.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он добавил, что сейчас в мире наблюдается высокий риск распространения инфекции.

Риски распространения нового типа коронавируса в Китае оставили на очень высоком уровне.

On 28 February, @WHO raised the risk assessment for the #COVID19 outbreak

to “very high” globally, based on the spread of the new #coronavirus & countries’ capacity to respond.

The risk within #China remained unchanged as “very high.”

