Вспышка коронавируса: ВОЗ повысила уровень глобального риска

Всемирная организация здравоохранения изменила показатель глобального риска распространения нового типа коронавируса Covid-19 до очень высокого.
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он добавил, что сейчас в мире наблюдается высокий риск распространения инфекции.
– Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия Covid-19 до очень высокого на глобальном уровне, – сообщил Гебреисус.
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Риски распространения нового типа коронавируса в Китае оставили на очень высоком уровне.
On 28 February, @WHO raised the risk assessment for the #COVID19 outbreak
to “very high” globally, based on the spread of the new #coronavirus & countries’ capacity to respond.
The risk within #China remained unchanged as “very high.”
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 29, 2020
Глава ВОЗ добавил, что страх и дезинформация сейчас являются самыми большими проблемами в борьбе с заболеванием.
Напомним, на данный момент известно о 85,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом в мире. Количество пациентов за пределами Китая – 6 009 человек.
Всего за сутки было подтверждено 1 318 новых случаев заражения.
Источник: Тедрос Аданом Гебреисус