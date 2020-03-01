Тысячи мигрантов начали собираться на границе Турции с ЕС

В ночь на 1 марта на границе Турции с Грецией собрались около 13 тыс. мигрантов.

По информации Международной организации по миграции, такое количество людей находится на официальных пунктах пропуска и неформальных пограничных переходах.

Группы мигрантов насчитывают от нескольких десятков до нескольких тыс. человек.

Читайте: Конфликт Турции и Сирии: что происходит и какая ситуация сейчас

Большинство из них мужчины, которые прибыли на пункты пропуска на авто и общественном транспорте из Стамбула.

По информации министра внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, на данный момент границу через провинцию Эдирне якобы пересекли около 47,1 тыс. мигрантов. Однако Греция и Болгария пока не подтверждают такого количества переходов через пункты пропуска на границе.

Заместитель министра обороны Алкивиадис Стефанис считает, что турецкие власти не только не останавливают мигрантов, но и помогают им пересечь границу.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала о том, что ситуация на границе стран ЕС с Турцией вызывает обеспокоенность.

Напомним, 28 февраля Турция открыла свои границы в Европу для сирийских беженцев. Такое решение было принято после атаки на турецкую военную колонну в Сирии.